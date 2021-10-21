На соревнованиях по поеданию хот-догов умерла студентка [ Редактировать ]
Источник: Facebook
В США, в Бостоне, во время конкурса по поеданию хот-догов на скорость погибла студентка, поперхнувшаяся во время конкурса по поеданию хот-догов на скорость. Об этом сообщает News Journal.
Трагедия произошла 17 октября, но в СМИ информация появилась только сейчас.
За день до этого 20-летняя Мэделин Никпон потеряла сознание на соревнованиях в рамках благотворительного сбора средств на помощь в борьбе с раком груди, проходившего возле кампуса Университета Тафтса.
Девушке оказывали первую помощь до приезда врачей, которые увезли ее в больницу, где она и умерла, не приходя в сознание. Предполагается, что Мэделин подавилась хот-догом и умерла от асфиксии.
Она вела активную жизнь - хорошо училась, осваивала специальность биопсихолога и была членом университетской команды по лакроссу. Почтить память Мэделин собрались несколько тысяч студентов и работников Тафтса.
Она была настоящим связующим звеном в кампусе и не оставляла равнодушными всех, кого встречала.
Ранее "Подробности" сообщали, что американский экстремал погиб при попытке побить мировой рекорд по самому длинному прыжку с трамплина на мотоцикле.
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