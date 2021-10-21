В США, в Бостоне, во время конкурса по поеданию хот-догов на скорость погибла студентка, поперхнувшаяся во время конкурса по поеданию хот-догов на скорость. Об этом сообщает News Journal.

Трагедия произошла 17 октября, но в СМИ информация появилась только сейчас.

За день до этого 20-летняя Мэделин Никпон потеряла сознание на соревнованиях в рамках благотворительного сбора средств на помощь в борьбе с раком груди, проходившего возле кампуса Университета Тафтса.

Девушке оказывали первую помощь до приезда врачей, которые увезли ее в больницу, где она и умерла, не приходя в сознание. Предполагается, что Мэделин подавилась хот-догом и умерла от асфиксии.

Она вела активную жизнь - хорошо училась, осваивала специальность биопсихолога и была членом университетской команды по лакроссу. Почтить память Мэделин собрались несколько тысяч студентов и работников Тафтса.

Она ​​была настоящим связующим звеном в кампусе и не оставляла равнодушными всех, кого встречала.

Ранее "Подробности" сообщали, что американский экстремал погиб при попытке побить мировой рекорд по самому длинному прыжку с трамплина на мотоцикле.