Американец Джоуи Честнат с прозвищем Челюсти съел 76 хот-догов за 10 минут и установил мировой рекорд. Международные соревнования состоялись 4 июля в Нью-Йорке и были приурочены к национальному празднику - Дню независимости США. Трансляцию вел телеканал ESPN.

Это уже шестая подряд победа Джоуи Честната на состязаниях. В 2020 году уроженец Сан-Хосе (штат Калифорния) побил мировой рекорд, съев 75 хот-догов за 10 минут. В 2019 году американец справился с 71 хот-догом. Суммарно это уже 14-я по счету его победа на этих состязаниях.

После завершения соревнований Честнат заявил, что "счастлив победить" и признался, что "начал замедляться на шестой минуте", но потом нашел в себе новые силы есть благодаря поддержке болельщиков.

Состязания по поеданию хот-догов с 1972 года проводит на набережной Кони-Айленд в Бруклине американская сеть закусочных Nathan's.

На соревнованиях среди женщин победила Мишель Леско, которая съела 30 с половиной хот-догов за 10 минут. В прошлом году первое место заняла Мики Судо, которая тогда проглотила 48 с половиной хот-догов, побив мировой рекорд. В этом году Судо пропустила соревнования из-за беременности.

Победители турнира (и мужчины, и женщины) кроме денежного вознаграждения в размере $10 тыс., получают также пояса. Мужской - цвета горчицы, женский - розовый. За второе место платят $5 тыс., за третье - $2,5 тыс.

Ранее "Подробности" сообщали, что американский экстремал погиб при попытке побить мировой рекорд по самому длинному прыжку с трамплина на мотоцикле.