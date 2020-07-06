Мировой рекорд: мужчина съел 75 хот-догов за несколько минут [ Редактировать ]
Американец Джоуи Честнат по прозвищу "Челюсти" побил свой же мировой рекорд по поеданию хот-догов. Об этом сообщает телеканал ESPN.
Отмечается, что мужчина проглотил 75 хот-догов за 10 минут.
Прошлый рекорд был установлен Честнатом в 2018 году, тогда он съел 74 хот-дога.
На этом же конкурсе американка Мики Судо установила новый рекорд по поеданию хот-догов среди женщин, проглотив 48 с половиной хот-догов за 10 минут.
К слову, конкурс по поеданию хот-догов Nathan’s Famous Hot Dog Eating Contest проводится ежегодно в Нью-Йорке 4 июля, в День независимости США.
Ранее сообщалось, что мужчина выпил литр лимонного сока за считанные секунды.
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