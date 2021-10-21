На железнодорожных вокзалах в 10 украинских городах открыли пункты для быстрого тестирования пассажиров, которые на сделали прививки, на коронавирусную инфекцию. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

По его словам, в настоящее время людей, у которых подтвердили COVID-19, на вокзалах страны за сутки - 18. В случае посадки в поезд, они могли бы заражать других пассажиров.

После их поездки инфицированных могло стать в десятки раз больше, в зависимости от того, в каком именно поезде должны были следовать пассажиры и как долго длилось бы их путешествие. Подчеркиваю, что сейчас в Украине активно циркулирует штамм "Дельта", скорость распространения которого в несколько раз выше, чем у базового штамма.

Отмечается, что Кузин добавил, что выявить 18 положительных результатов удалось из 500 проведенных экспресс-тестов.

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Кроме того, с 21 октября для невакцинированных от COVID-19 украинцев останется единственный вариант, который позволит им воспользоваться автобусом, поездом или самолетом для межобластных поездок. Им нужно будет сдать отрицательный тест.

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