Ужесточение карантина: пустят ли в маршрутку без COVID-сертификата [ Редактировать ]
Источник: Апостроф
С четверга, 21 октября, в Украине ужесточают правила карантина в связи с распространением коронавируса в стране. Так, власти ужесточили требования для пассажирских перевозок.
С 21 октября все водители и пассажиры межобластных поездов, самолетов, автобусов должны иметь COVID-сертификат, подтверждающий вакцинацию. Или же негативный ПЦР-тест или тест на антиген. Речь идет о всех гражданах, старше 18 лет.
На городской транспорт эти ограничения не распространяются. Так, для того, чтобы воспользоваться маршруткой по городу или метро COVID-сертификат или тест не нужен.
Ранее мы писали о том, что из-за попадания ряда областей в "красную" зону в них резко подскочили темпы вакцинации. За 19 октября было сделано почти 230 тыс. прививок: одну дозу получили 142 141 человек, а полностью иммунизированные (получили две дозы) - 84 446.
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