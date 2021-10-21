После введения новых карантинных ограничений в поездах "Укрзализныци" только в течение первых суток почти два десятка пассажиров не пустили, а также несколько раз пришлось привлекать сотрудников полиции. Об этом сообщает Telegram-канал "Укрзализныци".

Таким образом, 18 человек не пустили в составы из-за отсутствия сертификата вакцинации или же документа, подтверждающего получение хотя бы одной дозы препарата, или отрицательного результата ПЦР-теста. При этом сотрудники полиции были вызваны 2 раза.

Отмечается, что местами "действий" стали следующие поезда:

№ 18 Ужгород - Харьков - 5 пассажиров;

№ 81 Ужгород - Харьков-1 пассажир;

№ 252 Николаев - Харьков - 3 пассажира;

№ 150 Ворохта - Полтава - 2 пассажира;

№ 45 Лисичанск - Ужгород - 1 пассажир;

№ 724 Киев - Харьков - 6 пассажиров.

Читайте также, с 21 октября для невакцинированных от COVID-19 украинцев останется единственный вариант, который позволит им воспользоваться автобусом, поездом или самолетом для межобластных поездок. Им нужно будет сдать отрицательный тест.

Кроме того, с четверга, 21 октября, в Украине ужесточают правила карантина в связи с распространением коронавируса в стране. Так, власти ужесточили требования для пассажирских перевозок, на городской транспорт эти ограничения не распространяются.

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