В "Укрзализныце" обнародовали итоги первого дня карантинных нововведений [ Редактировать ]
После введения новых карантинных ограничений в поездах "Укрзализныци" только в течение первых суток почти два десятка пассажиров не пустили, а также несколько раз пришлось привлекать сотрудников полиции. Об этом сообщает Telegram-канал "Укрзализныци".
Таким образом, 18 человек не пустили в составы из-за отсутствия сертификата вакцинации или же документа, подтверждающего получение хотя бы одной дозы препарата, или отрицательного результата ПЦР-теста. При этом сотрудники полиции были вызваны 2 раза.
Отмечается, что местами "действий" стали следующие поезда:
- № 18 Ужгород - Харьков - 5 пассажиров;
- № 81 Ужгород - Харьков-1 пассажир;
- № 252 Николаев - Харьков - 3 пассажира;
- № 150 Ворохта - Полтава - 2 пассажира;
- № 45 Лисичанск - Ужгород - 1 пассажир;
- № 724 Киев - Харьков - 6 пассажиров.
Читайте также, с 21 октября для невакцинированных от COVID-19 украинцев останется единственный вариант, который позволит им воспользоваться автобусом, поездом или самолетом для межобластных поездок. Им нужно будет сдать отрицательный тест.
Кроме того, с четверга, 21 октября, в Украине ужесточают правила карантина в связи с распространением коронавируса в стране. Так, власти ужесточили требования для пассажирских перевозок, на городской транспорт эти ограничения не распространяются.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
В стране сейчас началось стремительное распространение коронавируса
Также было обнародовано дополнительное распоряжение для некоторых регионов
По его словам, тотальный локдаун власти вводить не собираются
"Красная" зона карантина в Украине на этой неделе может расшириться