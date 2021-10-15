Ляшко назвал единственное условие дальних поездок для невакцинированных [ Редактировать ]
С 21 октября для невакцинированных от COVID-19 украинцев останется единственный вариант, который позволит им воспользоваться автобусом, поездом или самолетом для межобластных поездок. Им нужно будет сдать отрицательный тест.
Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.
По его словам, с 21 октября межобластные перевозки будут доступны для тех, у кого есть международный или внутренний COVID-сертификат. Для невакцинированных остается единственный вариант.
"Сдать негативный ПЦР-тест, который будет действовать в течение 72 часов", - отметил Ляшко.
Читайте также, как работает в Украине черный рынок COVID-паспортов.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Из-за выходных число выявленных заражений снизилось по сравнению с предыдущим днем
Беременность - трепетный период, когда женщина чувствует ответственность не только за себя, но и за ребенка, который развивается внутри нее
Из-за стремительного роста COVID-госпитализаций, такой сценарий ожидает регион уже через неделю
В Украине невакцинированных от коронавируса сотрудников образовательных учреждений не будут допускать к работе
Речь идет о доступности оборудованного коечного фонда в больницах и показателях смертности