С 21 октября для невакцинированных от COVID-19 украинцев останется единственный вариант, который позволит им воспользоваться автобусом, поездом или самолетом для межобластных поездок. Им нужно будет сдать отрицательный тест.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

По его словам, с 21 октября межобластные перевозки будут доступны для тех, у кого есть международный или внутренний COVID-сертификат. Для невакцинированных остается единственный вариант.

"Сдать негативный ПЦР-тест, который будет действовать в течение 72 часов", - отметил Ляшко.

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