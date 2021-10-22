На 71-м году жизни умер футболист, тренер и чемпион СССР 1972 года и эксперт Сергей Морозов. Об этом сообщает издание Ua-football.

Спортсмен умер из-за последствий коронавирусной инфекции. Известно, что Морозов начинал свою карьеру в молодежной команде "Динамо", также играл в футболке "Локомотива", "Десны", "Зари", "Шахтера" Кадиевка, московский "ЦСКА" и Команду ГСВГ.

Отмечается, что в составе "Зари" Морозов стал чемпионом СССР в 1972 году. При этом Морозов также поработал на должности тренера в СКА Москва, Команде ГСВГ, "Искры" из Смоленска, "Динамо-Газовика", "Шоугана", "Шэньян Дунбэй Люяо", винницкой "Ниве", "Нисе", киевском "ЦСКА", "Борисфене", "Прикарпатье", "Ворскле" и черкасском "Днепре".

Фото: dynamo.kiev.ua

Читайте также, чмпион СССР по футболу 1970 года в составе московского ЦСКА Валентин Афонин скончался в возрасте 81 года. В составе армейцев он стал чемпионом СССР 1970 года, а в составе СКА - серебряным призером чемпионата страны 1966 года.

Кроме того, на 72-м году жизни скончался экс-игрок донецкого "Шахтера" Александр Васин. Администрация "горняков" выразила глубочайшие соболезнования всем родным и близким вингера, игрок защищал цвета клуба с 1971 по 1976 года.

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