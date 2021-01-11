Игрок защищал цвета клуба с 1971 по 1976 года/ фото: Pinterest

На 72-м году жизни скончался экс-игрок донецкого "Шахтера" Александр Васин. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Администрация "горняков" выразила глубочайшие соболезнования всем родным и близким вингера.

На 72-м году ушел из жизни Александр Васин. ФК "Шахтер" выражает глубокие соболезнования родным и близким Александра Васина.

Отмечается, что игрок защищал цвета клуба с 1971 по 1976 года. За свою карьеру в составе дончан он провел 169 игр, в ходе которых отметился 37 раз отметился взятиями ворот соперников. Известно, что кроме "Шахтера" Васин играл за минское "Динамо", львовский "СКА" и другие футбольные клубы. После окончания карьеры футболиста он начал тренерскую деятельность и под своим началом воспитывал игроков "Днепра" из Могилева и российского "Кристалла".

Фото: Twitter

Читайте также, умер легендарный тренер "Шахтера" и сборной СССР Владимир Сальков. Спортсмен ушел из жизни на 84 году, а в составе Шахтера защитник провел 231 матч в национальном первенстве и забил три гола.

Кроме того, из-за проблем с сердцем ушел из жизни экс-нападающий донецкого "Шахтера" Сергей Ателькин. Игрок защищал цвета футбольного клуба "Шахтер" в 1990-1997 и 1999-2002 годах.

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