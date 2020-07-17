На 66-м году жизни после длительной тяжелой болезни умер легендарный футболист киевского "Динамо" Владимир Федорович Лозинский.

Об этом сообщил Виктор Ульяницкий, выступавший под руководством Лозинского в столичном ЦСКА в 1990-х, на своей странице в Facebook.

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Владимир Лозинский выступал за киевлян на протяжении девяти лет, с 1975-го по 1984-й. За это время он трижды стал чемпионом СССР (в 1977-м, 1980-м и 1981-м) и дважды - обладателем Кубка страны (в 1978-м и 1982-м). За время выступлений за "Динамо" четыре раза попадал в список "33-х лучших" по итогам сезона, в 1979 году - был в нем под № 1.

После завершения игровой карьеры стал тренером, работая со столичным ЦСКА, полтавской "Ворсклой". Возглавляя студенческую сборную Украины, Владимир Федорович дважды, в 2007-м и 2009-м, стал чемпионом летней Универсиады.

Ранее сообщалось, что футболисты массово заразились коронавирусом из-за лабораторной ошибки.