В пятницу, 22 октября, в Верховной Раде Украины произошло ЧП. Так, на голову народного депутата Александры Устиновой ("Голос") прямо в здании парламента упал дверной засов. Фото депутата с разбитой головой опубликовала ее коллега Ольга Стефанишина.

О том, откуда именно и с какой высоты произошло падение - не сообщается.

Утро начинается не с кофе. А со "скорой". Александре Устиновой на голову в Верховной Раде упал дверной засов. Не волнуйтесь, я с ней, все на контроле", - написала Стефанишина.

Напомним, Верховная Рада ыбрала Руслана Стефанчука новым председателем Верховной Рады.

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