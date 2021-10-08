Верховная Рада Украины поддержала назначение на должность председателя парламента Руслана Стефанчука, который ранее занимал пост первого вице-спикера.

На эту должность Стефанчука выдвинула фракция "Слуга народа". Перед этим состоялось рейитнговое голосование за всех кандидатов на должность:

Руслан Стефанчук ("Слуга народа") - 257 голосов;

Алексей Гончаренко ("Европейская солидарность") - 44;

Яна Зинкевич ("Европейская солидарность") - 146 голосов.

Кандидатуру Стафанчука поддержал 261 народный депутат.

Напомним, что 7 октября Верховная Рада 284 голосами "за" отправила в отставку с должности спикера Дмитрия Разумкова.