Руслан Стефанчук стал новым спикером Верховной Рады (видео) [ Редактировать ]
Источник: Ян Доброносов
Верховная Рада Украины поддержала назначение на должность председателя парламента Руслана Стефанчука, который ранее занимал пост первого вице-спикера.
На эту должность Стефанчука выдвинула фракция "Слуга народа". Перед этим состоялось рейитнговое голосование за всех кандидатов на должность:
- Руслан Стефанчук ("Слуга народа") - 257 голосов;
- Алексей Гончаренко ("Европейская солидарность") - 44;
- Яна Зинкевич ("Европейская солидарность") - 146 голосов.
Кандидатуру Стафанчука поддержал 261 народный депутат.
Напомним, что 7 октября Верховная Рада 284 голосами "за" отправила в отставку с должности спикера Дмитрия Разумкова.
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