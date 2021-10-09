В Раде появятся командир и комиссар - эксперт [ Редактировать ]
Источник: Апостроф
Главное последствием обновления руководства Верховной Рады будет состоять в том, что Офис президента и фракция "Слуга народа" будут более тщательно и более эффективно контролировать законотворческий процесс в Верховной Раде.
Об этом сказал политолог Владимир Фесенко на пресс-конференции в Информационном центре СИСТЕМА.
"Сейчас будут работать в унисон. Возможно, впервые за последние 7-8 лет весь властный треугольник - президент, глава Кабмина, руководитель Верховной Рады - будет принадлежать к одной команде. Это будет главное политическое последствие", - сказал Владимир Фесенко.
Политолог обратил внимание, что из Руслана Стефанчука и Александра Корниенко в парламенте складывается очень интересный тандем.
"Кто знает еще советскую армию, был командир и замполит. Вот у нас будет командир парламента Руслан Стефанчук, который будет отвечать за законодательный процесс, и замполит, партийный комиссар в виде Александра Корниенко. И они будут действовать в тандеме", - подчеркнул эксперт.
Напомним, Верховная Рада в пятницу, 8 октября, выбрала Руслана Стефанчук новым председателем Верховной Рады. На должность первого заместителя председателя Верховной Рады претендует Александр Корниенко.
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