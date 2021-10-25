На территории Украины с начала эпидемии коронавирусной инфекции заболели 152 790 детей. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Сейчас в стране COVID-19 болеют 29 тысяч несовершеннолетних (760 больных находится на стационарном лечении, а 340 - с подозрением на коронавирус). При этом всего болезнь унесла жизни 42 маленьких пациентов.

Отмечается, что в настоящее время занятость коек для инфицированных коронавирусом детей составляет 22%. Известно, что в Украине с начала пандемии от коронавируса умерли 64 202 человека.

Читайте также, в Украине будет возобновлена работа группы, которая будет координировать регионы в борьбе с пандемией COVID-19, а ее участники будут выезжать с целью мониторинга ситуации на местах, чтобы реагировать на текущие проблемы и вызовы.

Кроме того, в Украине на данном этапе определенным категориям людей будут рекомендовать дополнительную дозу вакцины от коронавируса. Прежде всего тем, у кого есть риск слабого иммунного ответа на стандартный курс вакцинации.

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