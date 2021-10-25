В Минздраве рассказали о комбинировании вакцин от коронавируса [ Редактировать ]
Во время введения дополнительной дозы вакцины от коронавирусной инфекции можно будет комбинировать препараты на основании стандартных рекомендаций. Об этом на брифинге заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.
По его словам, в стране разрешили сочетание мРНК-вакцин от компании Moderna и Pfizer, а также AstraZeneca и другие типы мРНК-препаратов.
То есть Moderna может быть замещена на вторую дозу вакцины Pfizer или наоборот. И также вакцина AstraZeneca может быть замещена мРНК-вакциной для второй прививки, когда первая была сделана AstraZeneca… Для введения третьей дополнительной вакцины будет действовать такая же норма, то есть принцип совместимости мРНК-вакцин или векторной с мРНК.
Отмечается, что в настоящее время нет доказательств о безопасности, а также эффективности других сочетаний препаратов.
Читайте также, руководство Германии передало Украине 1,6 миллионов доз вакцины от коронавирусной инфекции производства компании AstraZeneca. С октября 2021 года с помощью инициативы COVAX Германия начнет передавать вакцину от Johnson&Johnson.
Кроме того, вакцина от коронавируса американской компании Pfizer на 90% эффективна среди подростков в возрасте от 12 до 18 лет. В том числе, против штамма "Дельта", исследование проводилось в то время, когда вариант "Дельта" был доминирующим штаммом коронавируса в Израиле.
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