Во время введения дополнительной дозы вакцины от коронавирусной инфекции можно будет комбинировать препараты на основании стандартных рекомендаций. Об этом на брифинге заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

По его словам, в стране разрешили сочетание мРНК-вакцин от компании Moderna и Pfizer, а также AstraZeneca и другие типы мРНК-препаратов.

То есть Moderna может быть замещена на вторую дозу вакцины Pfizer или наоборот. И также вакцина AstraZeneca может быть замещена мРНК-вакциной для второй прививки, когда первая была сделана AstraZeneca… Для введения третьей дополнительной вакцины будет действовать такая же норма, то есть принцип совместимости мРНК-вакцин или векторной с мРНК.

Отмечается, что в настоящее время нет доказательств о безопасности, а также эффективности других сочетаний препаратов.

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Кроме того, вакцина от коронавируса американской компании Pfizer на 90% эффективна среди подростков в возрасте от 12 до 18 лет. В том числе, против штамма "Дельта", исследование проводилось в то время, когда вариант "Дельта" был доминирующим штаммом коронавируса в Израиле.

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