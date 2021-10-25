В Украине на данном этапе определенным категориям людей будут рекомендовать дополнительную дозу вакцины от коронавируса. Прежде всего тем, у кого есть риск слабого иммунного ответа на стандартный курс вакцинации. Об этом стало известно в ходе брифинга главного санитарного врача Игоря Кузина.

Национальная техническая группа экспертов сформулировала четкие рекомендации по введению так называемой дополнительной дозы. Эта доза будет рекомендована тем, которые имеют иммуно-скомпроментированные или иммуносупрессивные состояния.

Скорее всего, мы на этой неделе уже получим официальное решение Национальной технической группы экспертов и будем переводить все это в соответствующий приказ Минздрава. Если говорить о деталях, то вакцина будет рекомендована тем людям, которые пережили трансплантацию органов, которые постоянно принимают иммуносупрессивные препараты, имеют иммунодефицитные состояния первичные или приобретенные. Для этих категорий были прописаны четкие рекомендации.

Также рассматривался вопрос о введении бустерной дозы вакцины, но решение пока еще не принято.

Читайте также, руководство Германии передало Украине 1,6 миллионов доз вакцины от коронавирусной инфекции производства компании AstraZeneca. С октября 2021 года с помощью инициативы COVAX Германия начнет передавать вакцину от Johnson&Johnson.

Кроме того, Министерство здравоохранения Украины планирует в следующем году начать ревакцинацию населения от коронавируса. Сейчас министерство не рассматривает введение бустерной прививки для всех категорий населения.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.