Конституционный Суд Украины принял решение не запрещать чиновникам, которые прошли процесс люстрации, возглавлять высшие учебные заведения страны. Об этом заявила представительница Верховной Рады в КСУ Ольга Совгиря.

По ее словам, Фемида закрыла производство относительно обжалования закона "О высшем образовании, которым предусмотрено, что не может быть выбрано, назначено (в том числе исполняющим обязанности) на должность руководителя учреждения высшего образования лицо, подпадает под действие Закона "Об очистке власти".

Через три года суд выяснил, что в конституционном представлении отсутствует надлежащее юридическое обоснование неконституционности оспариваемой нормы закона, которое требовало бы исследования судом.

Отмечается, что такое основание для прекращения производства по делу указанна в постановлении суда от 21 октября 2021 года.

Читайте также, в Украине с 1 августа запустят электронную платформу для набора в вузы иностранных студентов. На правительственном портале опубликовали постановление о реализации такого экспериментального проекта.

Кроме того, Верховная Рада разрешила передавать имущество государственных вузов другим образовательным и научным учреждениям. Закон разрешает вузам продавать и передавать другим учебным заведениям имущество, которое не использовали в течение трех лет.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире