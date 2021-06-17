Верховная Рада разрешила передавать и приватизировать имущество вузов [ Редактировать ]
Источник: Министерство образования и науки
Верховная Рада разрешила передавать имущество государственных вузов другим образовательным и научным учреждениям. За законопроект №4486 во втором чтении и в целом проголосовали 290 народных депутатов.
Документ позволит высшим учебным заведениям более эффективно распоряжаться своим имуществом, сообщила в своем Telegram-канале соавтор законопроекта, глава подкомитета по вопросам высшего образования Юлия Гришина.
Теперь имущество вузов государственной и коммунальной формы собственности (в том числе национальных), которое не используется, можно передавать другим образовательным и научным учреждениям. Такая возможность была заблокирована указом президента 1995 года. Мы убрали это ограничение, приняв во втором чтении законопроект №4486. Это сделает управление учебными заведениями и госимуществом более эффективным.
Закон разрешает вузам продавать и передавать другим учебным заведениям имущество, которое не использовали в течение трех лет.
Документ предусматривает также, что президент Украины своим указом можем предоставлять университетам статус национального.
Напомним, что президент Владимир Зеленский 31 мая подписал указ о создании "Президентского университета". "Подробности" писали о том, кто сможет поступить в новый вуз.
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