В Национальной академии наук (НАН) сообщили о нестыковке в столичной статистике по коронавирусу. Количество положительных ПЦР-тестов существенно превышает количество официальных новых случаев.

В Киеве ежедневно делают вдвое больше положительных ПЦР-тестов, чем выявляют случаев заболевания. По количеству положительных ПЦР-тестов Киев уже превысил максимум весенней волны, тогда как из статистики новых выявлений этого не видно.

Напомним, прогноз по развитию COVID в Украине ухудшился. Через неделю может быть до 30 тысяч новых случаев.

Читайте также, во время введения дополнительной дозы вакцины от коронавирусной инфекции можно будет комбинировать препараты на основании стандартных рекомендаций. В стране разрешили сочетание мРНК-вакцин от компании Moderna и Pfizer, а также AstraZeneca и другие типы мРНК-препаратов.

Кроме того, третья доза вакцины от коронавирусной инфекции была рекомендована людям, которые страдают иммуно-скомпроментованными или иммуносупрессивными состояниями. Национальная группа экспертов разработала рекомендации для вакцинации третьей дозой препарата от COVID-19.

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