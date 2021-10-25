Третья доза вакцины от коронавирусной инфекции была рекомендована людям, которые страдают иммуно-скомпроментованными или иммуносупрессивными состояниями. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

По его словам, Национальная группа экспертов разработала рекомендации для вакцинации третьей дозой препарата от COVID-19.

Отмечается, что вакцина будет рекомендована тем людям, которые пережили трансплантацию органов, которые постоянно принимают иммуносупрессивные препараты, имеют иммунодефицитные состояния первичные или приобретенные.

Читайте также, во время введения дополнительной дозы вакцины от коронавирусной инфекции можно будет комбинировать препараты на основании стандартных рекомендаций, в стране разрешили сочетание мРНК-вакцин от компании Moderna и Pfizer, а также AstraZeneca и другие типы мРНК-препаратов.

Кроме того, на территории Украины за неделю сделали более 1,5 миллиона прививок от коронавирусной инфекции. Таким образом, общее количество иммунизаций приближается к 16 миллионам, В Минздраве подчеркнули, что 95% госпитализированных с коронавирусом на прошлой неделе были непривиты.

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