В разгар новой волны коронавируса в Украине люди массово начали беспокоиться о COVID-прививках. Вирус, безусловно, очень опасный, но вовсе не это движет украинцами в вопросе вакцинации Новые ограничения не позволяют невакцинированным свободно посещать общественные места и, самое главное, работать.

"Подробности" выясняли, действительно ли законно увольнение за отказ от прививки и как не попасть под сокращение.

Кого отстранят от работы

Согласно постановлению Кабинета министров, в Украине с 8 ноября не допустят на работу невакцинированных представителей некоторых профессий.

Так, прививки от коронавируса в Украине обязательны для:

работников центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;

местных государственных администраций и их структурных подразделений;

работников сферы образования и учреждений независимо от типа и формы собственности.

Что касается заработной платы, то ее также будут лишать на время отстранения. Увольнять невакцинированных за отказ от прививки не будут, а после окончания карантина такие люди возобновят свою работу.

Важно. Лица, получившие одну дозу вакцины, не подлежат отстранению от работы. Поскольку отстранению подлежат только уклоняющиеся или отказывающиеся от вакцинации. Кроме того, список профессий в будущем обещают расширить.

Есть противопоказания к вакцинации. Что делать?

Новые ограничения не коснутся людей, которые имеют абсолютные противопоказания к проведению прививок против СOVID-19.

Для этого они должны предоставить медицинское заключение о наличии противопоказаний, которое может выдавать семейный или лечащий врач.

Законно ли увольнение?

Согласно Кодексу законов о труде Украины, любая дискриминация в сфере труда, прямое или косвенное ограничение прав работников в зависимости, в частности, от состояния здоровья, не допускается. Гражданам гарантируется защита от незаконного увольнения.

Буква закона гласит: любые профилактические прививки проводятся с согласия совершеннолетних граждан (статья 12 Закона Украины "О защите населения от инфекционных болезней"). То есть ваш работодатель не имеет права ограничивать вас, отстраняя от работы, если вы не вакцинированы.

В Минэкономики отмечают, что отказ работника от вакцинации не может считаться нарушением трудовой дисциплины. Вакцинация от коронавируса добровольна для всех групп населения и профессиональных групп.

Как защитить свои права

Увольнение сотрудника за отказ от вакцинации будет незаконным и может быть обжаловано в судебном порядке.

Стоит также отметить, что увольнять за отказ от вакцинации работодатели могут под другими предлогами. И работнику трудно будет доказать истинную причину. К примеру, могут вынуждать написать заявление по собственному желанию. В таких случаях юристы советуют зафиксировать факт отстранения от работы, а также обращаться в суд и к уполномоченному по правам человека.

К слову, вас не могут отстранить от работы без вашего ведома, а также без специального приказа, в котором указываются причины и время отстранения (после ознакомления с документом работник должен поставить личную подпись). И только тогда действия работодателя считаются законными, а работника вводят в режим простоя (не получает заработную плату).

Если же ваш случай не подпадает ни под одно из предусмотренных оснований для отстранения, юристы советуют обращаться в суд.

Так, если еще год назад мы и подумать не могли о том, что людей начнут отстранять от работы в случае отказа от прививки, то с недавних пор украинское правительство начало менять политику и создавать условия, при которых без COVID-вакцинации будет труднее продолжать вести привычный образ жизни.

Безусловно, важно помнить, что только вы ответственны за решение прививаться от COVID или нет. Однако, не стоит также забывать и об опасности смертельного вируса.

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