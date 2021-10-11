Беременность - трепетный период, когда женщина чувствует ответственность не только за себя, но и за ребенка, который развивается внутри нее. Безусловно, в разгар пандемии коронавируса они ощущают себя более уязвимыми и боятся за свое здоровье и малыша гораздо сильнее. Тут перед каждой встает вопрос о COVID-вакцинации.

Основываясь на авторитетном мнении медиков и эпидемиологов, "Подробности" проанализировали все риски прививки для женщин в интересном положении.

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Мнение ВОЗ

Во Всемирной организации здравоохранения предупреждают, что последствия коронавируса для беременных могут быть непоправимы. Они полагают, что будущие матери заслуживают особого внимания, поскольку потенциальные преимущества вакцинации касаются не только их здоровья, но и здоровья их будущих детей.

Согласно имеющимся данным, у заразившихся COVID-19 беременных женщин выше риск тяжелого протекания болезни, чем у небеременных женщин репродуктивного возраста. Более того, они уверенны, что защита от COVID может передаваться от матери к ребенку.

Отметим, что ВОЗ не рекомендует прекращать грудное вскармливание из-за прививки.

Что говорит Минздрав

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко отметил, что здоровью будущей мамы и ребенка вакцина не нанесет вреда. Он считает, что прививка наоборот является необходимой для беременных и кормящих женщин.

"Беременным вакцинироваться не можно, а нужно. Нет другого варианта. Идите и делайте это", – сказал Виктор Ляшко.

В то же время, главный санитарный врач Игорь Кузин пояснил, что только врач должен оценить соотношение пользы и риска вакцинации беременной женщины.

"Если врач не может принять решение о наличии или отсутствии медицинских противопоказаний или не может посоветовать определенную стратегию по вакцинации, я бы советовал такого врача просто поменять и подписать декларацию с другим", - подытожил он.

Что думают врачи

Прежде всего, медики настаивают на том, что боятся нужно не вакцинации, а коронавируса. Так, известный украинский педиатр Дмитрий Комаровский отмечает, что беременным прививаться не только можно, но и нужно!

"Нормативные документы, в которых будет написано, что прививать беременных можно, появятся только после длительных исследований и испытаний, они в принципе не могут появиться быстро. По логике, ни векторные вакцины, ни РНК-вакцины, ни пептидные вакцины не имеют противопоказаний для применения беременным. С моей точки зрения, вакцинировать беременных можно и нужно, а сделать это на этапе планирования беременности было бы очень мудро", - заявил он.

В то же время инфекционист Ольга Голубовская рассказывает, что побочные эффекты от вакцинации не исключены, но нужно взвешивать все "за" и "против" в случае конкретного пациента. После вакцинации, по словам Голубовской, нужно быть готовым к повышению температуры, боли и покраснению в месте укола. Эти симптомы, как правило, сами проходят через несколько дней.

"Обязательным моментом является информирование пациента о всех возможных как преимуществах, так и рисках", - сказала она.

Младенцы с антителами?

Интересно, что последнее исследование американских ученых показало, что беременные женщины, которые сделали прививку от коронавируса мРНК вакциной (Pfizer и Moderna), передают высокий уровень антител новорожденному ребенку.

Такой вывод был сделан после тестирования 36 младенцев, теперь медики наблюдают за тем, надолго ли сохранится у них иммунитет.

Важно помнить, что только вы ответственны за решение прививаться от COVID или нет. Однако, не стоит также забывать и об опасности вируса, который, будучи беременной, перенести гораздо сложнее!

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