Согласно последним данным, полную вакцинацию от коронавируса в Украине прошли более 5 миллионов человек. Однако, далеко не все согласны сделать прививку. Вместе с этим в стране работает нелегальный рынок поддельных COVID-паспортов.

"Подробности" узнавали, действительно ли можно получить такую "услугу" и сколько это будет стоить доверчивым украинцам.

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Кто продает

На нелегальном рынке существует несколько групп дельцов. Одна из них - это врачи из государственных клиник. Тут работает так называемое сарафанное радио, когда одни знакомые купили поддельный документ у своего врача и рассказали об этом другим. Так информация переходит по цепочке от одного к другому.

Как рассказывает координатор вакцинации в Киеве Василий Животенюк, такие "медики" выливают в раковину вакцину из флакона, а данные (название и серию вакцины) вводят в реестр. То есть по сути, справка получается не фейковая, а настоящая.

Расценки:

Pfizer - 5200 грн;

Moderna - 4500 грн;

CoronaVac - 3500 грн.

Осторожно, риск: Если вы воспользуетесь такой "услугой" у врача, вас, вероятнее всего, внесут в госреестр COVID-вакцинированных. Однако, если же позже вы все-таки захотите сделать прививку - вам это сделать не удастся. Единственным вариантом будет ждать окончания срока действия паспорта о вакцинации.

Другие "бизнесмены" промышляют в интернете. Безусловно, целенаправленно найти такое предложение в поиске Google невозможно. Однако, если действительно задаться целью, можно попасть на несколько сообществ в Telegram и Facebook, которые предлагают платную услугу, чтобы только не нанести "непоправимый вред здоровью".

Нам удалось выйти на нескольких менеджеров таких организаций и узнать все детали.

Осторожно, риск: Наши собеседники согласны были "работать" только после частичной или полной предоплаты. При этом некоторые даже не были готовы предоставить хоть какие-то доказательства ведения своей деятельности. Такой вариант для "клиента" весьма рисковый. Если вы попадетесь в сети мошенников, останетесь без денег и без сертификата.

Что грозит продавцам

На данный момент в Украине завели около 300 уголовных дел о подделке документов о вакцинации. За это продавцам грозит уголовная ответственность - штраф, либо до шести месяцев ареста или до двух лет ограничения свободы.

"Когда пациент находится на кровати палаты интенсивной терапии или реанимации, он расскажет, вакцинированный ли он, или у него куплен сертификат и кто ему такое сделал. Поэтому эта информация рано или поздно станет известной по крайней мере медицинским работникам, правоохранительным органам и тому подобное", - отмечает главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

А чем это чревато покупателям?

Наивно думать, что ответственность за поддельный документ будет нести только его продавец. В обоих случаях предусмотрена уголовная ответственность (статья 358 УК: подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей и штампов).

В частности, покупателю грозит штраф в размере до 50 необлагаемых минимумов (до 850 грн), арест на срок до 6 месяцев или ограничение свободы на срок до 2 лет.

Стоит также отметить, что в Министерстве здравоохранения предлагают создать в Уголовном кодексе Украины отдельную статью за подделку COVID-сертификатов. Изменения будут рассматривать на ближайшем заседании правительства.

Безусловно, решение о том, делать вакцинацию от коронавируса или нет - принимать только вам. Однако, важно помнить, что с фальшивым COVID-сертификатом вы окажитесь беззащитным перед тяжелым и заразным вирусом, который уже убил не мало людей.

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