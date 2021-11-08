В Украине за первую неделю ноября сделали более 1,6 млн прививок против коронавируса. В частности, вчера от COVID вакцинировались 85 083 человека.

За минувшие сутки

Как информирует Минздрав, вчера одну дозу вакцины получили 51 603 человека, а полностью иммунизированные (получили две дозы) - 33 480 человек.

Общая статистика

В Украине всего с начала вакцинальной кампании привито 11 406 284 человека.

Из которых получили одну дозу - 11 406 282 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы - 7 938 053 (из них два человека получили одну дозу за рубежом).

В общем количестве в стране уже проведено 19 344 335 прививок.

В Минздраве добавляют, что 93,2 % госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе не получали ни одной дозы вакцины против коронавируса.

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