В Харькове откроют пункты вакцинации на рынках [ Редактировать ]
В Харькове в ближайшее время откроют пункты вакцинации от коронавируса на рынках. При этом местные власти рассматривают возможность открыть центры прививок в метро.
Об этом заявила заместитель Харьковского городского головы по вопросам охраны здоровья и социальной защиты населения Светлана Горбунова-Рубан.
"Открываем шесть пунктов на рынках. Смотрим сейчас помещение в метрополитене. Посмотрим, насколько это будет эффективно. Потому что прекрасно понимаем, что метрополитен посещают люди, которые торопятся. Посмотрим, что у нас из этого получится", - заявила она.
При этом заместитель мэра Харькова заявила, что в ближайшее время пункты вакцинации могут развернуть в двух торговых центрах.
"Сейчас подбираем площадки, где мы могли бы развернуть дополнительно пункты вакцинации. Возможно, в "Никольском" второй пункт откроем, возможно еще во "Французском бульваре", - добавила она.
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