За минувшие сутки, 26 октября, в Украине зафиксировали 22 574 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Об этом сообщает пресс-центр Министерства здравоохранения.

Из них COVID обнаружили у 1 532 детей и у 399 медработников.

За прошедшие сутки:

госпитализировали 2 939 человек;

умерли от коронавируса 734;

выздоровели - 9 738 человек.

Так, за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в:

Днепропетровской области - 1874,

Харьковской области - 1641,

Одесской области - 1477,

Львовской области - 1426,

г. Киев - 1416.

В общем, за все время пандемии в Украине:

заболели коронавирусом 2 803 159 человек;

выздоровели - 2 390 112 человек;

умерли от болезни - 64 936.

Всего в стране было проведено 14 082 277 ПЦР-тестов.

Напомним, во время введения дополнительной дозы вакцины от коронавирусной инфекции можно будет комбинировать препараты на основании стандартных рекомендаций. В настоящее время нет доказательств о безопасности, а также эффективности других сочетаний препаратов.

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