В Украине выросло количество заражений коронавирусом [ Редактировать ]
Источник: КГГА
За минувшие сутки, 26 октября, в Украине зафиксировали 22 574 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Об этом сообщает пресс-центр Министерства здравоохранения.
Из них COVID обнаружили у 1 532 детей и у 399 медработников.
За прошедшие сутки:
- госпитализировали 2 939 человек;
- умерли от коронавируса 734;
- выздоровели - 9 738 человек.
Так, за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в:
- Днепропетровской области - 1874,
- Харьковской области - 1641,
- Одесской области - 1477,
- Львовской области - 1426,
- г. Киев - 1416.
В общем, за все время пандемии в Украине:
- заболели коронавирусом 2 803 159 человек;
- выздоровели - 2 390 112 человек;
- умерли от болезни - 64 936.
Всего в стране было проведено 14 082 277 ПЦР-тестов.
Напомним, во время введения дополнительной дозы вакцины от коронавирусной инфекции можно будет комбинировать препараты на основании стандартных рекомендаций. В настоящее время нет доказательств о безопасности, а также эффективности других сочетаний препаратов.
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