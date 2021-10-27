По состоянию на среду, 27 октября, вакцинацию от коронавируса прошли свыше 15 тысяч украинцев младше 18 лет. Большинство - в возрастной категории от 16 до 18 лет. Об этом свидетельствуют данные информационной системы СНБО.

Согласно данным СНБО, в возрастной группе 12-16 лет на сегодня вакцинацию от COVID прошли 2 336 человек.

Лидерами являются:

Черновицкая область - 426,

Днепропетровская область - 301.

Аутсайдерами:

Луганская область - 18,

Львовская область - 3.

В возрастной группе 16-18 лет вакцинацию от COVID прошли 12 703 человека. Из них:

в Киеве вакцинировали 1 225,

в Днепропетровской области - 924,

в Полтавской области - 830.

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