Сколько украинцев до 18 лет вакцинировали от коронавируса [ Редактировать ]
По состоянию на среду, 27 октября, вакцинацию от коронавируса прошли свыше 15 тысяч украинцев младше 18 лет. Большинство - в возрастной категории от 16 до 18 лет. Об этом свидетельствуют данные информационной системы СНБО.
Согласно данным СНБО, в возрастной группе 12-16 лет на сегодня вакцинацию от COVID прошли 2 336 человек.
Лидерами являются:
- Черновицкая область - 426,
- Днепропетровская область - 301.
Аутсайдерами:
- Луганская область - 18,
- Львовская область - 3.
В возрастной группе 16-18 лет вакцинацию от COVID прошли 12 703 человека. Из них:
- в Киеве вакцинировали 1 225,
- в Днепропетровской области - 924,
- в Полтавской области - 830.
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