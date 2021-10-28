Кабмин запретил отключать тепло до конца отопительного сезона [ Редактировать ]
Кабинет министров Украины запретил отключать подачу тепла до конца нынешнего отопительного сезона. В стране есть достаточный запас для стабильного прохождения зимы.
"Еще одно важный вопрос - до конца отопительного сезона запрещено отключать подачу газа теплоснабжающим компаниям, школам, больницам и другим объектам социальной инфраструктуры. Это означает, что в отопительный сезона вся страна будет с теплом", - отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.
По его словам, несмотря на мировой энергетический кризис, Украина в силах стабильно пройти отопительный сезона.
Ранее сообщалось, что с 1 августа Кабмин не может влиять на формирование тарифов на газ для населения.
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