З 1 серпня Кабмін не зможе впливати на формування тарифів за газ для населення [ Редактировать ]
"Вільний" ринок... під одного учасника! Компанії-постачальники блакитного палива скаржаться на правила гри на новоствореному газовому ринку. Нагадаю, він запрацює в Україні вже з першого серпня. Тож, що не так? Чому на "постачальника останньої надії" претендує, по-суті, монополіст? Подробиці - у матеріалі.
Валентин Землянський, експерт у сфері енергетики:
Он будет контролировать и поставщика последней надежды, он будет контролировать и поставку газа.
Що таке - постачальник останньої надії? Хто регулюватиме "газові" тарифи?
Дмитро Маруніч, експерт у сфері енергетики:
Это наверное не совсем открытие рынка газа, это скорее отмена так называемых спецобязательств в сфере населения.
Отже, про все по порядку. Вже з першого серпня правила гри на газовому ринку - змінюють. Його відпускають у "вільне плавання". Що це означає для нас з вами - споживачів? По-перше, може змінитися тариф.
Дмитро Марунич, експерт із питань енергетики:
Кабмин не будет регулировать тариф для населения. И, по-сути, цена будет регулироваться на украиснкой бирже.
По-друге, люди самі зможуть обирати собі постачальника газу. І тут головне не поспішати і зробити правильний вибір, бо далеко не всі компанії - мають відповідні потужності та ліцензії. А ще на ринку з'являється новий гравець - ПОН. Постачальник останньої надії. Для чого він потрібен? Це тимчасовий трейдер на випадок форс-мажору.
Він постачатиме вам газ, допоки ви не підпишете договір із постійним постачальником. Це європейська практика. Там постачальник останньої надії - найдорожчий з-поміж усіх. Бо він це така собі "газова підстраховка".
Та в Україні замість європейських стандартів ринку - почали грати у монополію! І в конкурсі перемогла дочірня компанія НАК "Нафтогазу". Вона обіцяє ціну газу нижче ринкової і говорить, що працюватиме за маржу в 0%. Тобто компанія генеруватиме збиток допоки це буде можливим, а потім, як у нас часто буває, може оголосити себе банкрутом. Або ж цей мінус ляже на плечі українського видобутку, який і так щороку падає.
Артем Компан, голова правління Асоціації постачальників енергоресурсів:
За неделю до конкурса, когда были озвучены критерии - это сделать было невозможно ни одному поставщику. Если мы говорим, что это конкурс, то он должен проводится на конкурсной основе.
Валентин Землянський, експерт із питань енергетики:
Был выбран НАК "Нафтогаз" поскольку условием основным было наличие трех с половиной миллиардов кубов газа. Ни один из трейдеров, который работает с населением, с промышленностью не имеет на сегодняшний день в своих активах три с половиной миллиарда.
Головний козир "Нафтогазу" - низька ціна. Бо компанія контролює майже 70 відсотків добування газу, а ще оператора та величезні сховища.
Валентин Землянський, експерт із питань енергетики:
НАК "Нафтогаз" говорит мы будем работать с нулевой маржой. Это значит, что у них не будет денег даже для выплаты зарплат своим сотрудникам. И тогда спрашивается, а где вы деньги будете брать на ведение хозяйственной деятельности?
Витрати має покрити монополія, - запевняють експерти.
Дмитро Марунич, експерт із питань енергетики:
Поскольку они имеют монопольный доступ к этому ресурсу у него практически нет ограничений в моменте установления этой цены.
Ціна газу знижується, адже за вікном - літо, а значить потреби у великих обсягах газу немає. Це визнають і в самому "Нафтогазі".
"Ми очікуємо, що протягом червня та липня ціна газу побачить рекордно низькі рівні. Працюючи в цій індустрії, таку низьку ціну на хабі я ще не бачив. Очікуємо, що влітку ціна буде сильно коливатись".
Але вже восени вона поступово почне зростати. Наскільки? Питання без відповіді. Тож низька ціна Сатку - не гарантія дешевизни у майбутньому.
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