Ситуация с коронавирусом в Украине стабилизируется, уже нет того "снежного кома", который наблюдался в начале октября. Разрыв между числом госпитализированных и выписанных из больниц сокращается.

Об этом сообщает министр здравоохранения Виктор Ляшко на заседании Конгресса региональных и местных властей.

"Позитивным в этой эпидемии, сейчас в этой волне является тот факт, что у нас разрыв между выписками и госпитализациями начинает сокращаться. Уже нет того "снежного кома", который был в начале октября, когда люди массово поступали в больницы. Сегодня мы видим, что в определенных регионах произошла стабилизация на высоких цифрах, но это не время, чтобы расслабляться. Это время для определенной передышки, и мы должны делать все возможное, чтобы спасать жизни", - отметил он.

Ранее мы писали о том, что врач-инфекционист из Львова Михаил Ричняк рассказал о том, как часто люди с прививкой заражаются повторно.

Напомним, что украинцам, которые имеют противопоказания к вакцинации от коронавируса, начнут выдавать соответствующие справки с 8 ноября.

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