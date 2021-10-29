Ляшко высказался о ситуации с COVID в Украине [ Редактировать ]
Ситуация с коронавирусом в Украине стабилизируется, уже нет того "снежного кома", который наблюдался в начале октября. Разрыв между числом госпитализированных и выписанных из больниц сокращается.
Об этом сообщает министр здравоохранения Виктор Ляшко на заседании Конгресса региональных и местных властей.
"Позитивным в этой эпидемии, сейчас в этой волне является тот факт, что у нас разрыв между выписками и госпитализациями начинает сокращаться. Уже нет того "снежного кома", который был в начале октября, когда люди массово поступали в больницы. Сегодня мы видим, что в определенных регионах произошла стабилизация на высоких цифрах, но это не время, чтобы расслабляться. Это время для определенной передышки, и мы должны делать все возможное, чтобы спасать жизни", - отметил он.
Ранее мы писали о том, что врач-инфекционист из Львова Михаил Ричняк рассказал о том, как часто люди с прививкой заражаются повторно.
Напомним, что украинцам, которые имеют противопоказания к вакцинации от коронавируса, начнут выдавать соответствующие справки с 8 ноября.
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