"Украина выходит на плато заболеваемости коронавирусом" - Шмыгаль [ Редактировать ]
Источник: GettyImages/Global Images Ukraine
Украина выходит на плато заболеваемости коронавирусом в ходе третьей волны. Плато ожидается уже на этой неделе или на следующей. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время включения на Конгрессе региональных и местных властей.
Эта неделя - пиковая неделя, когда, мы, к сожалению, достигли антирекорда по количеству заболевших. Но в то же время эта неделя является рекордной по вакцинации людей… По прогнозам, эта неделя, возможно следующая, - это такой пик, где мы ожидаем выход на плато, но в любом случае вакцинация - это единственный путь, чтобы избежать пандемии.
Ранее мы писали о том, что врач-инфекционист из Львова Михаил Ричняк рассказал о том, как часто люди с прививкой заражаются повторно.
Напомним, что украинцам, которые имеют противопоказания к вакцинации от коронавируса, начнут выдавать соответствующие справки с 8 ноября.
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