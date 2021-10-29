Украина выходит на плато заболеваемости коронавирусом в ходе третьей волны. Плато ожидается уже на этой неделе или на следующей. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время включения на Конгрессе региональных и местных властей.

Эта неделя - пиковая неделя, когда, мы, к сожалению, достигли антирекорда по количеству заболевших. Но в то же время эта неделя является рекордной по вакцинации людей… По прогнозам, эта неделя, возможно следующая, - это такой пик, где мы ожидаем выход на плато, но в любом случае вакцинация - это единственный путь, чтобы избежать пандемии.

Ранее мы писали о том, что врач-инфекционист из Львова Михаил Ричняк рассказал о том, как часто люди с прививкой заражаются повторно.

Напомним, что украинцам, которые имеют противопоказания к вакцинации от коронавируса, начнут выдавать соответствующие справки с 8 ноября.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.