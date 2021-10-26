Людям с противопоказаниями к COVID-вакцинации начнут выдавать справки - МОЗ [ Редактировать ]
Украинцам, которые имеют противопоказания к вакцинации от коронавируса, начнут выдавать соответствующие справки с 8 ноября. Таким образом, граждане смогут избежать карантинных ограничений, действующих на территории страны.
Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью "УП".
"Сейчас законодательство предусматривает справку для тех, у кого есть противопоказания... (ее еще не выдают - ред.), но будут с 8 ноября. У нас там есть звездочка, где написано, что по обоснованным причинам человеку выдается другой документ", - рассказал Ляшко.
Министр также пояснил, смогут ли граждане сгенерировать соответствующий документ в приложении "Дия".
"Относительно "Дии" пока не скажу. В "Дие" можно будет подтягивать сертификат о вакцинации, справку о перенесенной болезни и ПЦР-тест. О вакцинации уже работает, о ПЦР-тесте и перенесенной болезни - на подходе", - добавил Ляшко.
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По его словам, этим вопросом занималось Мининфраструктуры, которое, как отметил министр, справился достаточно быстро - за один день и выдало все необходимые разрешения