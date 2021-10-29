Врач-инфекционист из Львова Михаил Ричняк заявил о том, что вакцинированные люди почти не болеют коронавирусом во второй раз и переносят болезнь легче. Об этом пишет "Главред".

Медик рассказал, что на его памяти было всего несколько случаев, когда привитый человек болел коронавирусом повторно.

У нас было всего несколько таких случаев, буквально пару человек из тысячи, когда вакцинированные люди болели во второй раз коронавирусом с пневмонией. Первые разы были тяжелее, намного тяжелее - люди были кислородозависимыми, но второй раз в течение года переболели уже значительно легче.

По состоянию на 28 октября уже 9 576 175 граждан сделали прививку. Две дозы вакцины получили 7 217 383 человек.

Самой популярной вакциной в Украине является Pfizer/BioNTech - ей привились 41,2 % от все вакцинированных.

Напомним, что украинцам, которые имеют противопоказания к вакцинации от коронавируса, начнут выдавать соответствующие справки с 8 ноября.

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