Какая вероятность у вакцинированных заразиться коронавирусом повторно [ Редактировать ]
Источник: DPA
Врач-инфекционист из Львова Михаил Ричняк заявил о том, что вакцинированные люди почти не болеют коронавирусом во второй раз и переносят болезнь легче. Об этом пишет "Главред".
Медик рассказал, что на его памяти было всего несколько случаев, когда привитый человек болел коронавирусом повторно.
У нас было всего несколько таких случаев, буквально пару человек из тысячи, когда вакцинированные люди болели во второй раз коронавирусом с пневмонией. Первые разы были тяжелее, намного тяжелее - люди были кислородозависимыми, но второй раз в течение года переболели уже значительно легче.
По состоянию на 28 октября уже 9 576 175 граждан сделали прививку. Две дозы вакцины получили 7 217 383 человек.
Самой популярной вакциной в Украине является Pfizer/BioNTech - ей привились 41,2 % от все вакцинированных.
Напомним, что украинцам, которые имеют противопоказания к вакцинации от коронавируса, начнут выдавать соответствующие справки с 8 ноября.
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