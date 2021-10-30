В городе Краматорск, который находится в Донецкой области, женщина вынуждена была искать кислород, чтобы спасти свою мать, находящуюся в больнице с тяжелой формой коронавируса. Об этом сообщает один из украинских телеканалов.

Столь страшная ситуация возникла в связи с тем, что в больнице города Торецка, где находится мать женщины, наблюдается нехватка жизненно важного газа. В итоге был куплен пустой баллон и заправлен у нелегалов, однако его хватает лишь на 4 часа.

Отмечается, что те, кто заправляет баллоны кислородом в частном порядке, пользуясь ситуацией, накрутили цены так, что ежедневно заправка одного баллона дорожает на 50 гривен. Таким образом, каждые сутки жизни матери обходятся Виктории в 2 тысячи гривен.

Читайте также, на территории Украины прекратили работу два основных производителя кислорода для больниц. В настоящее время Министерство здравоохранения начало экстренный поиск альтернативы для поставок критически важного источника жизни для украинских медучреждений.

Кроме того, Украина начала закупать в Польше медицинский кислород. Поскольку отечественный завод на западе страны временно приостановил производство, этим вопросом занималось Министерство инфраструктуры, которое, как отметил министр, справилось достаточно быстро - за один день и выдало все необходимые разрешения.

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