В украинских медучреждениях занято 80% коек для инфицированных коронавирусной инфекцией. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

По его словам, за минувшую неделю уровень госпитализации вырос на 22%, были госпитализированы более 33 тысяч граждан, инфицированных COVID-19, при этом только 6% из них были вакцинированы.

За сегодняшние сутки благодаря вакцинации была спасена жизнь 230 человек. Чисто фактор вакцинации за последние 4 месяца спас 3072 жизни украинцев.

Отмечается, что количество больных коронавирусом в Украине удваивается каждые 2-3 недели, а темпы иммунизации выросли в два раза.

Читайте также, на территории Украины после вакцинации от коронавирусной инфекции умерли 119 человек. Столь пугающая цифра касается тех людей, которые были вакцинированы от COVID-19 в течение месяца и имели неблагоприятные побочные реакции.

Кроме того, в Украине на данном этапе определенным категориям людей будут рекомендовать дополнительную дозу вакцины от коронавируса. Национальная техническая группа экспертов сформулировала четкие рекомендации по введению так называемой дополнительной дозы.

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