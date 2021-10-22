Пока в больницах нет большой проблемы с кислородом/ фото: РИА Новости

На территории Украины прекратили работу два основных производителя кислорода для больниц. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

По его словам, в настоящее время Министерство здравоохранения начало экстренный поиск альтернативы для поставок критически важного источника жизни для украинских медучреждений.

Два основных производителя кислорода, которые работают в стране, остановились на регламентные работы. Поэтому сейчас в экстренном режиме проводится работа по поиску альтернативных источников поставок кислорода. И те перебои, которые иногда возникают на уровне областей, решаются в ручном режиме.

Отмечается, что сейчас не ощущается никакой нехватки кислорода. При этом в Минздраве надеются в кратчайшие сроки найти альтернативных поставщиков и решить проблему с адекватным обеспечением кислородом. Известно, что во время новой волны "Дельта"-штамма COVID-19 пациенты стали намного больше нуждаться в кислороде.

Читайте также, в больницах Харькова заполнены все места с высокопотоковым кислородом, которые предназначены для пациентов с коронавирусом. До сих пор не существовало такой "патовой ситуации", чтобы не было мест, власти постоянно расширяют количество мест с кислородом.

Кроме того, Украина предоставит Индии масштабную гуманитарную помощь в связи с пандемией коронавируса. В стране сейчас наблюдается острая нехватка кислорода. Индия в обмен на предоставление жизненно важного кислорода будет поставлять в Украину вакцины.

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