Украина на пороге "аврала": закрылись критические предприятия [ Редактировать ]
На территории Украины прекратили работу два основных производителя кислорода для больниц. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.
По его словам, в настоящее время Министерство здравоохранения начало экстренный поиск альтернативы для поставок критически важного источника жизни для украинских медучреждений.
Два основных производителя кислорода, которые работают в стране, остановились на регламентные работы. Поэтому сейчас в экстренном режиме проводится работа по поиску альтернативных источников поставок кислорода. И те перебои, которые иногда возникают на уровне областей, решаются в ручном режиме.
Отмечается, что сейчас не ощущается никакой нехватки кислорода. При этом в Минздраве надеются в кратчайшие сроки найти альтернативных поставщиков и решить проблему с адекватным обеспечением кислородом. Известно, что во время новой волны "Дельта"-штамма COVID-19 пациенты стали намного больше нуждаться в кислороде.
Читайте также, в больницах Харькова заполнены все места с высокопотоковым кислородом, которые предназначены для пациентов с коронавирусом. До сих пор не существовало такой "патовой ситуации", чтобы не было мест, власти постоянно расширяют количество мест с кислородом.
Кроме того, Украина предоставит Индии масштабную гуманитарную помощь в связи с пандемией коронавируса. В стране сейчас наблюдается острая нехватка кислорода. Индия в обмен на предоставление жизненно важного кислорода будет поставлять в Украину вакцины.
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