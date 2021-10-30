В Киеве туман будет "стоять" в течение 24 часов/ фото: Ukranew

В субботу, 30 октября, территорию Украины окутает туман, в связи с чем будет сильно ограничена видимость на дорогах. Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

Синоптики приняли решение ввести в стране 1 (желтый) уровень опасности, так как видимость ограничена на расстоянии 200-500 метров. При этом в Киеве туман будет "стоять" в течение 24 часов.

Отмечается, что сильная туманность будет наблюдаться в следующих областях:

Киевская;

Черниговская;

Сумская;

Черкасская;

Полтавская;

Кировоградская;

Днепропетровская;

Харьковская;

Луганская.

Ранее мы писали, что погода в Киеве резко изменилась. Было объявлено штормовое предупреждение, УкрГидрометцентр прогнозировал солнечную и теплую погоду, температура воздуха днем составляла +16+18, а ночью +9+11.

Кроме того, погода в Украине в субботу, 30 октября, будет достаточно теплой и комфортной. Осадков не прогнозируют вообще, в то же время во всех регионах обещают тепло, самая низкая температура воздуха будет достигать +11...+13 градусов.

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