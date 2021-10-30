Украину окутал плотный туман: какие регионы оказались "в плену" [ Редактировать ]
В субботу, 30 октября, территорию Украины окутает туман, в связи с чем будет сильно ограничена видимость на дорогах. Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.
Синоптики приняли решение ввести в стране 1 (желтый) уровень опасности, так как видимость ограничена на расстоянии 200-500 метров. При этом в Киеве туман будет "стоять" в течение 24 часов.
Отмечается, что сильная туманность будет наблюдаться в следующих областях:
- Киевская;
- Черниговская;
- Сумская;
- Черкасская;
- Полтавская;
- Кировоградская;
- Днепропетровская;
- Харьковская;
- Луганская.
Ранее мы писали, что погода в Киеве резко изменилась. Было объявлено штормовое предупреждение, УкрГидрометцентр прогнозировал солнечную и теплую погоду, температура воздуха днем составляла +16+18, а ночью +9+11.
Кроме того, погода в Украине в субботу, 30 октября, будет достаточно теплой и комфортной. Осадков не прогнозируют вообще, в то же время во всех регионах обещают тепло, самая низкая температура воздуха будет достигать +11...+13 градусов.
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