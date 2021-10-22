В Киеве объявлено штормовое предупреждение [ Редактировать ]
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В пятницу, 22 октября, в ближайшие пару часов погода в Киеве резко изменится. Объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
В ближайший час с удержанием до конца суток 22 октября в Киеве ожидаются порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).
Рекомендации, которые следует соблюдать жителям города во время сильного ветра:
- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
- если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии;
- избегать пребывания вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
Отметим, УкрГидрометцентр прогнозировал солнечную и теплую погоду сегодня в Киеве. Температура воздуха днем составляет +16+18, а ночью +9+11.
Как ранее сообщали, согласно прогнозу известного народного синоптика Леонида Горбаня, украинцев ждет снежная и холодная зима.
По его словам, первый месяц будет морозным – ледяные дожди пройдут в первой декаде декабря. Уже в начале января ожидается потепление, на старый Новый год выпадет снег. В феврале возможны сильные морозы, но во второй половине месяца.
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