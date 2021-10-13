Патрульні закликали водіїв бути вкрай обережними на дорогах

А Рівненщину сьогодні щільно затуманило. Біло-біло було як в місті, так і по всій області. Через непроглядний туман рятувальники оголосили жовтий рівень небезпеки.

А патрульні закликали водіїв бути вкрай обережними на дорогах: не поспішати і обов'язково вмикати фари.

Густий туман очікується і завтра, кажуть синоптики.