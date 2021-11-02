Во вторник, 2 ноября, в Кабуле (Афганистан) около военного госпиталя произошли два взрыва. В результате трагедии погибли около 15 человек, а также пострадали еще 34.

Взрывы прогремели около входа в госпиталь Сардар Мохаммад Дауд Хан. По предварительным данным, на здание больницы напали члены террористической организации "Исламское государство".

По словам медика госпиталя, который успел спастись, сначала прозвучал один взрыв, а потом началась стрельба. Далее прогремел еще один, более мощный взрыв.

Девять пострадавших были доставлены в больницу, которая находится за три километра от места трагедии. О судьбе других раненых информации пока нет.

Читайте также, в столице Афганистана Кабуле прогремел мощный взрыв. Сейчас нету сообщений о жертвах либо же пострадавших в результате новых детонаций, также истинные причины взрывов сейчас устанавливаются сотрудниками правоохранительных органов.

Кроме того, в результате серии взрывов около аэропорта в Кабуле погибли 90 человек, еще более 150 получили ранения. Несколько контролируемых взрывов в Кабуле устроили американские военные, чтобы уничтожить военные запасы.

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