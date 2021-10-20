В Кабуле произошел мощный взрыв. В результате пострадали люди, но точного числа пока нет. Об этом сообщает Aamaj News.

Это случилось в столичном районе Дехмазанг напротив здания штаба пограничной полиции. По словам очевидцев, есть пострадавшие. Причины ЧП выясняются.

Читайте также, в столице Афганистана Кабуле прогремел мощный взрыв. Сейчас нету сообщений о жертвах либо же пострадавших в результате новых детонаций, также истинные причины взрывов сейчас устанавливаются сотрудниками правоохранительных органов.

Кроме того, в результате серии взрывов около аэропорта в Кабуле погибли 90 человек, еще более 150 получили ранения. Несколько контролируемых взрывов в Кабуле устроили американские военные, чтобы уничтожить военные запасы.

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