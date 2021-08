В столице Афганистана Кабуле прогремел мощный взрыв. В настоящее время остается неизвестным, что именно произошло. Об этом на своей странице в социальной сети Twitter сообщил местный журналист.

По его словам, согласно предварительным данным, там произошел ракетный обстрел. При этом не так давно в Кабуле также случились взрывы, однако позже стало известно, что таким образом американские военные уничтожали боеприпасы на территории аэропорта, чтобы те не достались боевикам "Талибана".

Отмечается, что сейчас нету сообщений о жертвах либо же пострадавших в результате новых детонаций. Также истинные причины взрывов сейчас устанавливаются.

JUST IN - Explosion rocks #Kabul. The blast hit a residential building west of the airport. Cause unclear.pic.twitter.com/vzh7T651KM