В Херсонской области в мобильном госпитале занята половина коек для инфицированных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Медучреждение рассчитано на 120 коек. При этом из тех, кого туда госпитализировали большая часть нуждается в кислородной поддержке.

Сейчас там находится 56 больных коронавирусной болезнью. Из них в кислородной поддержке нуждаются 42 госпитализированных. Большинство пациентов (54) не были вакцинированы от COVID-19.

Отмечается, что министерство здравоохранения призвало украинцев незамедлительно вакцинироваться от коронавируса.

Читайте также, на территории Украины за минувшую неделю с коронавирусной инфекцией госпитализировали 34 489 граждан. Согласно данным Минздрава, 32 130 пациентов (93,2%), которые попали в больницы, не получили ни одной дозы прививки от COVID-19.

Кроме того, Украина вышла на плато госпитализаций из-за COVID-19 после трехмесячного роста. При этом заболеваемость зафиксировалась на высоких цифрах, благодаря вакцинации за последнюю неделю удалось спасти 1 238 жизней, но это только первые результаты.

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