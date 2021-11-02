На территории Украины за минувшую неделю с коронавирусной инфекцией госпитализировали 34 489 граждан. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохвранения.

Согласно данным Минздрава, 32 130 пациентов (93,2%), которые попали в больницы, не получили ни одной дозы прививки от COVID-19.

Вакцинация может защитить от тяжелого течения, госпитализации и смерти от COVID-19. При этом лучшая защита выстраивается через 14 дней после получения второй дозы вакцины.

Отмечается, что господствующий сегодня в стране штамм "Дельта" заразнее и опаснее других штаммов, может вызвать более тяжелое течение заболевания.

Читайте также, Украина вышла на плато госпитализаций из-за COVID-19 после трехмесячного роста. При этом заболеваемость зафиксировалась на высоких цифрах, благодаря вакцинации за последнюю неделю удалось спасти 1 238 жизней, но это только первые результаты.

Кроме того, 1 ноября в Украине возобновили работу два крупнейших производителя кислорода. Минздрав заверил в достаточном количестве медицинского кислорода для больных коронавирусом, со середины октября эти производители ушли на плановые регламентные работы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.