Спустя 3 месяца роста Украина вышла на плато госпитализаций из-за COVID-19 [ Редактировать ]
Источник: GettyImages/Global Images Ukraine
Украина вышла на плато госпитализаций из-за COVID-19 после трехмесячного роста. При этом заболеваемость зафиксировалась на высоких цифрах. Об этом стало известно в ходе брифинга министра здравоохранения Виктора Ляшко.
Темпы вакцинации в Украине приносят первые позитивные результаты. Шестой день подряд уровень госпитализаций в Украине находится на плато после более чем трехмесячного роста.
Так, он отметил, что благодаря вакцинации за последнюю неделю удалось спасти 1 238 жизней, но это только первые результаты.
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Кроме того, на территории Международного выставочного центра в Киеве, где работает пункт массовой вакцинации от коронавируса, началось столпотворение. Из-за сбоя в электронной очереди толпа людей пытается попасть на прививку.
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