Украина вышла на плато госпитализаций из-за COVID-19 после трехмесячного роста. При этом заболеваемость зафиксировалась на высоких цифрах. Об этом стало известно в ходе брифинга министра здравоохранения Виктора Ляшко.

Темпы вакцинации в Украине приносят первые позитивные результаты. Шестой день подряд уровень госпитализаций в Украине находится на плато после более чем трехмесячного роста.

Так, он отметил, что благодаря вакцинации за последнюю неделю удалось спасти 1 238 жизней, но это только первые результаты.

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Кроме того, на территории Международного выставочного центра в Киеве, где работает пункт массовой вакцинации от коронавируса, началось столпотворение. Из-за сбоя в электронной очереди толпа людей пытается попасть на прививку.

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