На Херсонщині вже готують додаткові ліжка для хворих на Ковід

На Херсонщині вже готують додаткові ліжка для хворих на Ковід. Зокрема в Каховці розгортають мобільний шпиталь на 120 місць. Він буде розташований на території центральної міської лікарні й матиме 35 спеціально обладнаних наметів та модулів. Більшість із них - це палати для пацієнтів та блок інтенсивної терапії.

Кирило Тимошенко, заступник керівника Офісу Президента України: