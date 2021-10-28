На Херсонщині розгортають мобільний шпиталь [ Редактировать ]
На Херсонщині вже готують додаткові ліжка для хворих на Ковід. Зокрема в Каховці розгортають мобільний шпиталь на 120 місць. Він буде розташований на території центральної міської лікарні й матиме 35 спеціально обладнаних наметів та модулів. Більшість із них - це палати для пацієнтів та блок інтенсивної терапії.
Кирило Тимошенко, заступник керівника Офісу Президента України:
Ситуація з COVID-19 на Херсонщині викликала багато питань і потрібна була допомога держави. Тому було ухвалено рішення Кабінетом Міністрів разом з Офісом Президента, Міністерством охорони здоров'я, що саме сюди поїде мобільний госпіталь ДСНС.
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