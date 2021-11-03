В Киевской области сотрудники полиции задержали группировку вооруженных грабителей из России. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в регионе.

Злоумышленники успели ограбить по меньшей мере 4 дома. Бандиты проникали в дома, связывали хозяев и забирали деньги и ценности. В общей сложности злоумышленники похитили 420 тысяч долларов, 250 тысяч евро, 300 тысяч гривен.

Так, 15 августа группа проникла в дом в Гнидине, связала хозяйку пластиковыми хомутами, похитила 100 тысяч долларов и ювелирные изделия. В селе Княжичи злоумышленники совершили нападение на дом супругов, где похитили наличные и личные вещи. В Козине грабители дерзко вынесли сейф.

Отмечается, что подозреваемыми оказались граждане России 43 и 45 лет. Во время обысков у них в жилищах был найден целый арсенал оружия. Суд выбрал фигурантам меру пресечения в виде содержания под стражей.

Читайте также, в столице будут судить группу из 13 злоумышленников, которые занимались угоном транспортных средств со штрафстоянок. Злоумышленники занимались незаконным промыслом не только в Киеве, но и в других регионах.

Кроме того, под Черниговом одесситы наряжались полицейскими и грабили пенсионеров. Правоохранители получили сигнал о подготовке разбойного нападения на 74-летнего жителя Носовки, у возможной жертвы ограбления полицейские устроили в засаду.

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