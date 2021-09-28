В столице будут судить группу из 13 злоумышленников, которые занимались угоном транспортных средств со штрафстоянок. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Злоумышленники занимались незаконным промыслом не только в Киеве, но и в других регионах. К тому же в их деятельности участвовал один из руководителей местного отдела исполнительной службы. Также к преступной схеме был привлечен работник сервисного центра, с помощью которого они узаконивали пользование похищенными автомобилями.

Отмечается, что в ходе расследования был доказан 21 эпизод деятельности. Ущерб потерпевшим оценивается в 17 миллионов гривен. Известно, что все транспортные средства были найдены и изъяты, а подозреваемым объявиди об обвинениях по ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 289, ч. 4 ст. 28 ч. 2, 3, 4 ст. 358, ч. 1, 3 ст. 362, ч. 1, 2, 3, ст. 365-2, ч. 1 ст. 309 УК Украины.

Фото: gp.gov.ua

Читайте также, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в статью 289 Уголовного кодекса Украины относительно противодействия незаконному завладению транспортным средством". Согласно документу, за угон автомобиля будут наказывать лишением свободы.

Кроме того, полиция Днепра задержала похитителей авто, которые специализировались на кражах автомобилей класса "люкс", в частности Toyota и Lexus последних лет выпуска. В состав группы входили двое мужчин - жители Днепропетровской области 26 и 32 лет.

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