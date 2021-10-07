"Ряженых" копов задержали настоящие, когда они ворвались к пенсионерам Источник: МВД Украины

В Черниговской области двое злоумышленников пытались совершить разбой, притворяясь полицейскими. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Правоохранители получили сигнал о подготовке разбойного нападения на 74-летнего жителя Носовки. У возможной жертвы ограбления полицейские устроили в засаду. В нее угодили двое злоумышленников, наряженных копами, с оружием, но без шевронов.

Грабителями оказались двое жителей Одесской области 38 и 49 лет. Их отправили в СИЗО дожидаться суда. Полиция проверяет задержанных на причастность к аналогичным преступлениям на территории Украины.

Псевдополицейских будут по ч. 4 ст. 187 УКУ (разбой, совершенный организованной группой). Им грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, что в Киеве арестовали опасного преступника, который домогался и ограбил в лифте двух девочек.