Под Черниговом одесситы наряжались полицейскими и грабили пенсинеров (фото, видео) [ Редактировать ]
Источник: МВД Украины
В Черниговской области двое злоумышленников пытались совершить разбой, притворяясь полицейскими. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Правоохранители получили сигнал о подготовке разбойного нападения на 74-летнего жителя Носовки. У возможной жертвы ограбления полицейские устроили в засаду. В нее угодили двое злоумышленников, наряженных копами, с оружием, но без шевронов.
Грабителями оказались двое жителей Одесской области 38 и 49 лет. Их отправили в СИЗО дожидаться суда. Полиция проверяет задержанных на причастность к аналогичным преступлениям на территории Украины.
Псевдополицейских будут по ч. 4 ст. 187 УКУ (разбой, совершенный организованной группой). Им грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Напомним, что в Киеве арестовали опасного преступника, который домогался и ограбил в лифте двух девочек.
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