В Сумах вооруженный грабитель напал на кредитную организацию [ Редактировать ]
В Сумах мужчина с ножом ворвался в организацию, выдающую займы, и совершил ограбление. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Сумской области.
Злоумышленнику удалось заполучить всего чуть более 11 тысяч гривен. Во время ограбления неизвестный потребовал у сотрудницы организации лечь на пол и забрал из кассы денежные средства. Правоохранителям удалось оперативно задержать нападавшего, когда тот находился в маршрутном такси.
Фото: Нацполиция
Отмечается, что Было установлено, что злоумышленником оказался 37-летний житель Сумского района. Против него открыли уголовное производство по части 1 статьи 187 Уголовного кодекса Украины за разбой. Ему грозит длительный тюремный срок.
Фото: Нацполиция
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Кроме того, в Одессе мужчина с пистолетом и татуировками на руках ограбил салон по продаже оборудования для тату-мастеров. Полицейские за сутки установили личность злоумышленника, им оказался житель Одесского района 1982 года рождения.
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