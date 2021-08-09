В Сумах мужчина с ножом ворвался в организацию, выдающую займы, и совершил ограбление. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Сумской области.

Злоумышленнику удалось заполучить всего чуть более 11 тысяч гривен. Во время ограбления неизвестный потребовал у сотрудницы организации лечь на пол и забрал из кассы денежные средства. Правоохранителям удалось оперативно задержать нападавшего, когда тот находился в маршрутном такси.

Фото: Нацполиция

Отмечается, что Было установлено, что злоумышленником оказался 37-летний житель Сумского района. Против него открыли уголовное производство по части 1 статьи 187 Уголовного кодекса Украины за разбой. Ему грозит длительный тюремный срок.

Фото: Нацполиция

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Кроме того, в Одессе мужчина с пистолетом и татуировками на руках ограбил салон по продаже оборудования для тату-мастеров. Полицейские за сутки установили личность злоумышленника, им оказался житель Одесского района 1982 года рождения.

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